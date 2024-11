Nations League: solito Ronaldo per il Portogallo, ko Croazia con la Scozia, bene la Spagna

Milano, 16 novembre 2024 - Continuano le sfide della quinta giornata di UEFA Nations League, con i campioni d'Europa in carica della Spagna che non sbagliano contro la Danimarca grazie alle reti di Oyarzabal e Ayoze Pérez. Chi cade è la Croazia di Luka Modric che subisce il gol partita a quattro minuti dalla fine da John McGinn che regala il primo successo alla Scozia. Sconfitta comunque indolore per la stella del Real perché il Portogallo batte la Polonia che rimane al terzo posto nel gruppo 1 della Lega A a -3 dalla squadra del ct Dalic. Da segnalare quanto accaduto in Romania-Kosovo: all'Arena Nationala di Bucarest, a pochi minuti dal triplice fischio, i giocatori della squadra kosovara hanno abbandonato il campo dopo che i tifosi locali hanno intonato cori ed esposto bandiere pro Serbia. L'arbitro ha poi fischiato la fine del match confermando lo 0-0 che è valso la promozione alla Romania. Il capitano kosovaro Amir Rrahmani ha spiegato: "Questo è troppo. Tutti devono sapere che il Kosovo è Kosovo". In campo non sono mancate le scintille con un altro "italiano", ovvero il centrocampista romeno del Cagliari Razvan Marin. La UEFA sta indagando sulla partita e prenderà i dovuti provvedimenti.

Lega A, gruppo 1: torna a vincere la Scozia, CR7 fa 910 gol in carriera

All'Hamden Park di Glasgow la Scozia torna a vincere dopo quasi un anno, a farne le spese è la Croazia. L'episodio che cambia volto al match arriva al 43' quando Petar Sucic si fa espellere per doppia ammonizione, con il secondo giallo che arriva 13 minuti dopo il primo. La Croazia crea tanto ma è molto imprecisa, mentre la Scozia è chirurgica e punisce nella prima vera occasione della sfida al minuto 86 con John McGinn. Bene anche i due "napoletani" Gilmour e McTominay. Croazia che resta seconda a 7 punti, mentre la Scozia sale a 4 ma è sempre ultima. Nell'altra sfida un super Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Polonia. Dopo un primo tempo giocato quasi ad armi pari: il Portogallo crea di più, ma anche la Polonia si fa vedere dalle parti dell'area avversaria, nel secondo tempo è dominio lusitano. Leao apre le marcature al minuto 59, poi Cristiano Ronaldo mette a segno un calcio di rigore al 72'. Poi ci pensano Bruno Fernandes e Pedro Neto a calare il poker. La partita si chiude con un gol meraviglioso, il numero 910, di Cristiano Ronaldo che segna in rovesciata. Nel mezzo la rete della bandiera della Polonia la segna al minuto 88 Dominik Marczuk.

Lega A, gruppo 4: Spagna matematicamente prima, pari Serbia-Svizzera

La Spagna ribadisce il proprio dominio sul gruppo 4 della Lega A di Nations League vincendo anche contro la Danimarca e assicurandosi il primo posto nel girone. Le Furie Rosse passano dopo 15 minuti con Oyarzabal, ma la Danimarca non molla e non lascia troppo campo ai campioni d'Europa. Partita che, soprattutto nel primo tempo, si gioca a centrocampo, poi nella seconda metà al 58' arriva il raddoppio di Ayzoe Pérez. I danesi continuano ad attaccare e arriva una rete meritata ma che non fa altro che aggiustare il risultato: all'84' segna il laziale Gustav Isaksen. Spagna prima con 13 punti e senza sconfitte dopo 5 giornate, mentre la Danimarca è seconda a quota 7. Subito dietro, a 5 punti, c'è la Serbia che si fa fermare dalla Svizzera 1-1. Succede tutto nel secondo tempo con Amdouni che porta avanti gli svizzeri al minuto 78', ma tempo dieci minuti che Aleksa Terzic pareggia regalando un punto d'oro per come si era messa la partita. Svizzera sempre ultima con zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Lega C, gruppo 2: passa il Cipro sulla Lituania, caos Romania-Kosovo

Secondo successo per il Cipro che supera la Lituania 2-1. La prima firma del match è di un volto noto della Serie A: Grigoris Kastanos che al 18' sblocca la partita per gli isolani. Per la seconda rete occorre attendere il secondo tempo quando il difensore del Torino Gineitis fa 1-1. I padroni di casa però tempo quindici minuti e tornano avanti al 63' con Tzionis che firma il gol partita. Lituania sempre ferma a zero punti, mentre Cipro sale a 6. Interrotta sullo 0-0 l'altra sfida del girone tra Romania e Kosovo, con i giocatori della nazionale kosovara che hanno abbandonato il campo di gioco in segno di protesta contro i cori pro Serbia intonati dai tifosi romeni. L'arbitro ha poi decretato la fine della partita, con la Romania che sale a 13 punti e tiene la testa del girone e il Kosovo secondo a 10.

Lega C, gruppo 3: Irlanda del Nord sempre prima, Bulgaria di misura sul Lussemburgo

Tutto facile per l'Irlanda del Nord che batte 2-0 la Bielorussia e si conferma in cima al gruppo 3. Succede tutto nei primi quindici minuti del secondo tempo, dopo una prima frazione non proprio esaltante. A sbloccare il risultato ci pensa Daniel Ballard al 50' e poi su rigore Dion Charles chiude i giochi con la Bielorussia che tira solo 1 volta verso la porta avversaria in tutto il match. Successo anche per la Bulgaria che batte di misura un arcigno Lussemburgo grazie alla rete di Andrian Kraev al 23'. Bulgaria che sale a 8 punti, andando al secondo posto, mentre il Lussemburgo resta sempre ultimo a quota 2.

Lega D, gruppo 1: San Marino riacciuffa Gibilterra al 91'

Nel gironcino da tre squadre della Lega D, il San Marino strappa un punto all'ultimo respiro contro Gibilterra. La partita si mette subito male per la squadra del Titano con Liam Walker che segna su rigore dopo 11 minuti. I padroni di casa però giocano meglio e anche i numeri lo dimostrano. Il gol però tarda ad arrivare e, quando sembrava tutto finito, ecco il calcio di rigore al minuto 91'. Sul dischetto non trema Nicola Nanni che regala un punto ai suoi. Gibilterra sempre prima a quota 6 dopo 4 partite giocate, dietro San Marino a 4 con 3 gare, le stesse del Liechtenstein che però è a 2 punti.