Milan Primavera sconfitto 3-0 dal Cagliari in finale di Coppa Italia

Il digiuno di trofei del Milan Primavera è destinato a continuare. I rossoneri crollano 3-0 in finale di Coppa Italia di fronte ad un Cagliari cinico e perfetto. Nella storica cornice dell'Arena Civica i sardi di Pisacane, autentica sorpresa del torneo, conquistano il titolo per la prima volta nella loro storia. Il Milan invece stecca la partita più importante: la difesa è fragile e l’attacco incapace di creare reali pericoli.

Circa 3000 i tifosi presenti sugli spalti e tanti nomi di prestigio in tribuna: ci sono i dirigenti rossoneri Ibrahimovic e Moncada, il tecnico dell’U23 rossonera, Oddo e l’attaccante Camarda (premiato nel pre partita con il “Future Award“). Oltre loro ecco anche Barella, Borriello, Costacurta, Gilardino e Parolo.

Il Milan inizia subito in pressione e sembra poter controllare la partita. Nel primo quarto d’ora Victor e Sia arrivano al tiro senza però fare male. Il Cagliari riduce al minimo il possesso, ma è letale nelle ripartenze. E al 21’ passa in vantaggio: difesa del Milan incerta in fase di gestione, Vinciguerra ne approfitta, entra in area, salta Magni e batte Longoni con un gran destro a giro. I rossoneri provano a reagire al 27’ sull’asse Liberali-Comotto, con quest’ultimo che impegna Iliev sul primo palo. Al 36’ raddoppio dei sardi: Vinciguerra scappa sulla destra e mette in mezzo, Longoni respinge male e sulla ribattuta Bolzan fa centro. A fine frazione il Milan avrebbe la possibilità di riaprire la gara, ma Bonomi sbaglia dal dischetto colpendo la traversa.

Nella ripresa gli uomini di Guidi faticano a creare occasioni da gol, mentre i rossoblù sono invalicabili in difesa e incontenibili in contropiede. E al 24’ chiudono il match, grazie a un tiro dalla distanza (deviato) del neo-entrato Trepy. Molto deluso il tecnico rossonero Guidi: "Abbiamo fatto la partita, subendo tre gol su tre tiri. Non siamo stati bravi a concretizzare il possesso palla e poco concreti negli ultimi metri Però la squadra ha spinto dall’inizio alla fine. Loro sono stati perfetti nel sfruttare tutte le occasioni. È una sconfitta che ci aiuterà a crescere".

MILAN-CAGLIARI 0-3 (0-2)Marcatori: 21’ pt Vinciguerra, 36’ pt Bolzan, 24’ st Trepy

Alessandro Stella