Milan-Atalanta, che incrocio con D'Amico! Conceiçao ritrova Maignan tra i pali e Gimenez (in panchina)

Milano, 19 aprile 2025 – Quattro giorni per rincorrere l'Europa. Il Milan torna in campo in campionato domani alle 20.45 a San Siro contro l'Atalanta: zona Conference League a 5 punti di distanza, Europa League a 6. Mercoledì, invece, il derby di ritorno di Coppa Italia, dopo l'1-1 dell'andata: Conceiçao punta alla finale, per cercare il secondo titolo stagionale e ottenere il pass per l'Europa League. Prima, però, l'Atalanta del direttore sportivo Tony D'Amico: una figura apprezzata dalla dirigenza rossonera e dall'amministratore delegato Giorgio Furlani che, dopo il colloquio a Roma con Igli Tare, ha nuovamente contattato D'Amico per quella che sembra essere una corsa a due. Il direttore nerazzurro, però, è legato alla Dea da un contratto che scadrà solo a giugno 2027, al contrario dell'ex Lazio che è invece libero. Si lavora per un futuro che non riguarderà Conceiçao: con ogni probabilità i rossoneri eserciteranno la clausola che consente di separarsi a fine stagione. Il tecnico, intanto, lavora e sceglie di non parlare alla vigilia. Sorrisi, comunque, per il rientro di Mike Maignan dopo il trauma cranico subito venerdì scorso a Udine. Il portiere francese è a disposizione, si è allenato prima a parte per poi riaggregarsi al gruppo, dopo la settimana di stop imposta dal protocollo. A disposizione anche Santiago Gimenez: ormai alle spalle la contusione al fianco che lo ha estromesso dal match di settimana scorsa vinto dal Milan per 4-0 a Udine. Ancora fuori Loftus-Cheek (appendicite) ed Emerson Royal (distrazione al polpaccio) che saranno pronti per fine mese, mentre Walker (frattura al gomito) ha ripreso a lavorare e scalpita in vista del derby. Domani si rivedrà il 3-4-3 varato a Udine e che ha portato il primo poker dell'era Conceiçao e zero reti al passivo, cosa che non succedeva da quasi due mesi. Confermata praticamente in blocco l'ultima formazione con Maignan tra i pali, terzetto difensivo Tomori-Gabbia-Pavlovic, Jimenez e Theo Hernandez in corsia, Fofana e Reijnders al centro. In avanti Pulisic e Leao, l'unico dubbio riguarda la prima punta: Jovic, in vantaggio su Abraham, verso la terza gara da titolare di fila.