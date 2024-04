Nelle file dei toscani l’anno scorso ha fatto bene anche Cioffi. Sfida di ex dalle polveri bagnate. Peli rischia anche di non giocare

Quella di Pontedera sarà anche una sfida tra ex, anche se l’ex di parte anconetana sicuramente non sarà in campo. Sono Antonio Cioffi e Lorenzo Peli. Il ventiquattrenne Peli era approdato al Pontedera a inizio febbraio dello scorso anno, in prestito dall’Atalanta che ne detiene il cartellino. Nello scorso campionato 15 presenze compresi playoff e 4 gol, 13 e 2 reti nella prima metà della stagione con la maglia biancorossa, poi 9 presenze di nuovo a Pontedera e altri 2 gol in maglia granata. Nella squadra del Pisano, lo scorso anno, aveva militato anche il ventiduenne Antonio Cioffi, 34 presenze coppa e playoff, condite da 7 reti. Sono 28 le presenze in biancorosso, quest’anno, senza nessun gol. Giocavano insieme, lo scorso anno, e si sono ritrovati quest’anno ad Ancona. Poi Peli a un certo punto non ha più trovato spazio e si sarebbe reso protagonista di alcune prese di posizione che gli sono costate la cessione a gennaio, con il conseguente ritorno a Pontedera. Un peccato, perché un giocatore con le sue caratteristiche avrebbe potuto fare comodo all’Ancona. Si sarebbero trovati da avversari, domenica, se Cioffi non fosse squalificato. Ma anche Peli rischia di non disputare la partita, a causa di un leggero infortunio che ne sta condizionando il rendimento. Da parte granata, comunque, mister Canzi sembra avere l’imbarazzo della scelta: in una squadra giovane e che subisce molti gol, ben 50, quinta peggior difesa del girone dietro a Recanatese, Olbia, Fermana e Pescara – ma l’Ancona non è molto distante –, quelli che spiccano sono i numeri dell’attacco. Infatti il Pontedera si distingue per aver realizzato finora 48 reti in 34 partite, 1,4 gol a partita, suddivise tra tanti giocatori, se si considera che il capocannoniere della formazione toscana è il trequartista argentino classe 2003 Isaias Delpupo che finora ha segnato 8 gol, uno in più dell’attaccante Simone Ianesi, 7 reti, altro giovane (classe 2002) di belle speranze. Dal Pontedera a gennaio è partita la punta Francesco Nicastro, che è approdato alla Vis Pesaro, in compenso è arrivato dal Brindisi l’attaccante Simone Ganz, tra l’altro figlio dell’indimenticato ex biancorosso Maurizio Ganz, che finora ha realizzato un solo gol in maglia granata. Squadra tra le più giovani del torneo, per età media, il Pontedera, che già lo scorso dicembre ha mostrato le sue qualità venendo a vincere al Del Conero per 1-0 (con gol di Nicastro). Ultimamente, però, i granata sembrano essere un po’ in difficoltà: lo hanno mostrato nelle recenti trasferte, dove hanno incassato due sconfitte consecutive a Pescara e a Chiavari. La loro voglia di reazione sarà tanta, ma l’Ancona non può fallire l’obiettivo dei tre punti.

g.p.