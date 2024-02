"Noi, ancora più Vigorosi. Ma ora compattiamoci"

Azzerare tutto e ripartire. La Vigor volta pagina dopo la sonora sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Campobasso. Serve una reazione forte, una reazione che può scaturire solo da quello spirito combattivo che ha sempre contraddistinto la squadra di Clementi. Il mister vigorino curerà ogni dettaglio tattico nel corso della settimana, ma il Monterotondo, prossimo avversario dei rossoblu, è in forma e la trasferta si preannuncia molto ostica.

Di certo anche l’ aspetto mentale non può essere trascurato, visto che i 5 gol subiti di fronte al proprio pubblico potrebbero lasciare strascichi sgraditi nel morale dei giocatori. Ad oggi però la classifica sorride, diventa dunque fondamentale conservare il quinto posto per continuare ad ambire un posto nei playoff.

A tranquillizzare tutti ci pensa Marco Romizi, probabilmente il migliore domenica scorsa tra i vigorini. Un giocatore con la sua esperienza sa bene come affrontare i momenti più delicati nel corso della stagione.

"Brucia ancora questo risultato, ma rimane la consapevolezza di aver affrontato la capolista a viso aperto – dice Romizi – Abbiamo già analizzato con il mister ciò che non è andato per il verso giusto e siamo fiduciosi per il futuro. C’è voglia di riscatto, c’è il desiderio di lavorare, ripartire e diventare più forti di prima. Sarà determinante recuperare le energie mentali, sotto l’aspetto fisico invece abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno".

Un verdetto inequivocabile, forse però un po’ troppo severo. Anche l’ex centrocampista del Bari ne è sicuro e con altrettanta sicurezza dichiara che la Vigor si giocherà un posto playoff sino alla fine.

"Ci siamo sbilanciati troppo contro una squadra che sotto porta non perdona, ma un passivo così pesante non rende giustizia – rimarca Romizi – La Vigor è una squadra molto forte, ha un’identità ed uno spirito che non si scalfisce tanto facilmente, ce la giocheremo fino alla fine. Purtroppo il primo posto è sempre più lontano e le giornate che ci separano dalla fine non sono tantissime, ma nel calcio tutto può succedere. Puntiamo a rimanere tra le migliori poi si vedrà".

La Vigor ha affrontato il Campobasso senza timore, ma con alcuni uomini chiave in condizioni precarie. Kerjota si è allenato a singhiozzo nelle ultime settimane, stesso discorso vale per Scheffer che domenica scorsa ha sopportato il dolore alla caviglia pur di non lasciare il campo.

Per ora le condizioni dell’esterno argentino preoccupano di più: Scheffer non ha affatto superato il fastidio, ma nell’ambiente vigorino tutti confidano di poter fare affidamento su di lui anche in terra laziale.

Nicolò Scocchera