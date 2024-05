"Nuova Agenzia per Vigilanza Economica Società Sportive: Rivoluzione nel Controllo Bilanci"

Il Governo ha pensato un organismo, chiamato Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, che andrà a sostituire la Covisoc per controllare bilanci e conti delle società professionistiche di calcio e basket. Il progetto è arrivato sul tavolo della Federcalcio e del Coni, e il presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato per domani pomeriggio alle 18 una riunione d’urgenza in via Allegri con i presidenti delle componenti federali. Il documento emerso è la bozza di un decreto legge interamente dedicato allo sport da discutere nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri per attuarlo entro un anno. L’Agenzia sarà un ente pubblico non economico, con sede a Roma, sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del ministro dello Sport, con facoltà di fare verifiche e ispezioni presso le sedi delle società.