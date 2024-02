Nuovo allenatore. Il ritorno di Mussa alla Pergolettese

Ieri mattina la Pergolettese ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico dopo l’esonero di Matteo Abbate, arrivato giovedì all’indomani della battuta d’arresto casalinga rimediata con il Fiorenzuola. Il presidente Max Marinelli e i suoi più stretti collaboratori hanno scelto Giovanni Mussa, che ieri pomeriggio ha guidato il primo allenamento. Per lui si tratta di un ritorno visto che ha allenato la Pergo da marzo a maggio 2022 portando la squadra alla salvezza e alla conquista dei playoff per la prima volta nella storia della società cremasca. Nella sua carriera vanta anche un’esperienza sulla panchina del Villa Valle in D. Il nuovo condottiero gialloblù debutterà domenica nel tardo pomeriggio in trasferta allo stadio Briamasco contro il Trento.

Raffaele Sisti