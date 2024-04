Obiettivo playoff. Il Lumezzane non deve sbagliare. Mantova per rialzarsi dopo 2 ko

Alle 18.30 Lumezzane e Mantova si ritroveranno di fronte sul terreno del Saleri per una sfida che i padroni di casa non possono permettersi di sbagliare. Una gara che giunge quando mancano due sole giornate alla conclusione della regular season del girone A di serie C e che vede i valgobbini collocati sull’ultima poltrona utile per disputare i playoff, ma il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto al lumicino dopo l’inattesa sconfitta patita in casa della pericolante Pro Sesto. Un avvincente arrivo allo sprint per gli spareggi promozione, che la matricola di Franzini non intende mancare, anche se non sarà affatto semplice chiedere via libera al Mantova capolista, che dopo avere ottenuto la certezza della promozione in B è incappato, per la prima volta nella stagione, in due sconfitte consecutive. Al di là del grande traguardo raggiunto, il salto diretto di categoria, i virgiliani proveranno ad evitare il terzo passo falso di fila.

Luca Marinoni