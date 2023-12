Oggi al "Curi" contro una delle favorite. La Vis a Perugia per sovvertire il pronostico

La Vis Pesaro si affaccia al glorioso “Curi“ con il desiderio di sovvertire il pronostico contro una delle favorite del torneo, il Perugia. La squadra di Banchieri metterà in campo anima e corpo per venire a capo di un avversario di prima fascia e regalarsi una soddisfazione che manca da tanto tempo, riprendendosi quanto lasciato al Rimini. Valdifiori è tornato disponibile, ma non è certo che riprenda il suo posto da titolare in una partita dove serviranno anche geometrie dal basso, al fianco probabilmente di Di Paola che è in forma smagliante. Resta comunque il dubbio che uno dei due possa iniziare dalla panchina, a beneficio di un centrocampo più fisico dove Nina e Iervolino si giocheranno una maglia. Tutto aperto anche per il reparto avanzato dove Sylla e Pucciarelli scalpitano.

Ieri pomeriggio l’allenatore del Perugia Baldini, nella conferenza stampa, ha avvertito: "L’approccio sarà fondamentale, perché Pesaro parte sempre forte e aggressiva. Bisogna fare attenzione specie all’inizio, hanno il centravanti bravo (Sylla ndr) sul quale giocano in verticale contando sulle sue spizzate e non a caso hanno fatto nove gol su quattordici di testa. Dovremo stare corti e fare il nostro gioco". Quanto ai singoli, Baldini ha ricordato di avere "allenato Tonucci a Catania, ma oltre a lui ci sono altri giocatori di esperienza, che specie in avvio sanno metterti in difficoltà". Non c’è Vasquez. L’attaccante è fuori da tre settimane, ma sembrava dovesse rientrare invece non ce l’ha fatta. Out anche Giunti, il baby che comunque ha giocato poco. Invece Matos, attaccante, ex serie A con l’Udinese e anche all’Empoli: si è allenato negli ultimi due giorni dopo l’influenza e sarà disponibile. "E’ stata una buon a settimana, abbiamo la missione di accorciare la distanza dalle prime e alzare la media punti", ha concluso Baldini.

Così in campo ore 16,15 stadio Curi

PERUGIA (4-3-3) Adamonis, Mezzoni, Angella, Vulikic, Vozzolan, Iannoni, Bartolomei, Santoro, Ricci, Seghetti, Lisi. All. Baldini. A disp. Abibi, Furlan, Cancellieri, Paz, Morichelli, Dell’Orco, Bezziccheri, Acella, Torrasi, Kouan, Matos, Cudrig

(4-3-2-1). Polverino, Ceccacci, Tonucci, Zagnoni, Zoia, Nina, Di Paola, Rossetti, de Vries, Pucciarelli, Sylla. Mariani, Fortin, Rossoni, Peixoto, Karlsson, Loru, Mattioli, Mamona, Cusumano, Valdifiori, Iervolino, Gulli, Da Pozzo. All. Banchieri

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza

Davide Eusebi