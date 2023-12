Oggi al "Moccagatta" in palio punti pesanti. La Vis sfida la Juve con la voglia di impresa

Per Banchieri è un sabato speciale e il tecnico lo saprà trasmettere ai suoi ragazzi. Chi da bambino andava a vedere la Juve e chi l’ha incontrata e battuta da adulto seduto sulla panchina del Novara, sa meglio di altri cosa significhi giocare contro i colori bianconeri, seppur sotto forma di Next Gen. Non mancheranno dunque le motivazioni alla Vis che oggi alle 16,15 allo stadio "Moccagatta" di Alessandria incontra la seconda squadra zebrata. Una ghiotta occasione per provare a fare punti e se possibile a ripetere lo splendido exploit di Lucca. Sì, perché agli avversari mancheranno l’uomo della punizione micidiale di martedì scorso a Chiavari, Hasa che ha regalato la vittoria ai suoi, ma anche il suo compagno di reparto Guerra, bomber di razza. Entrambi sono squalificati. Allegri ieri ha convocato con la prima squadra sia Yildiz che Nonge, che dunque con la Vis non ci saranno. In nforse anche Huijsen (prossimo prestito mal Frosinone). Iocolano che potrebbe sostituire Hasa, nonostante non al meglio per un intervento al crociato. Resta Cerri che dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare in un reparto spuntato. La Juve Next gen produce tantissimo in termini di gioco e occasioni da rete e ha un imperativo: mantenere in piedi un progetto che, visti i milioni di euro messi a bilancio, non può fallire e scomparire con la retrocessione. Di contro la Vis si presenterà senza il suo capitano Tonucci che lascerà il posto probabilmente al pesarese Rossoni come centrale. Per il resto la squadra che affronterà i bianconeri non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha pareggiato con il Sestri, con il ballottaggio tra Iervolino e Nina sempre in ballo, anche se quest’ultimo resta favorito se non altro per le richieste che ci sarebbero per lui anche dalle categorie superiori. E’ uno scontro diretto tra le due squadre che si trovano a quota 18 in classifica ed è l’ultima gara di andata. Per questo i punti valgono doppio. La Vis non avrà i propri tifosi al seguito, in segno di protesta perché non vogliono le squadre B, come hanno ribadito in una nota ieri "Ultras 1898" e "Gioventù".

Così in campo, stadio "Moccagatta" di Alessandria ore 16,15

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara, Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni, Savona, Damiani, Comenencia, Salifou, Iocolano, Cerri, Anghelé. Allenatore Brambilla. A disp.: Scaglia, Crespi, Turicchia Maressa, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Rouhi, Palumbo, Mancini, Valdesi, Perotti.

VIS (4-3-2-1): Polverino, Da Pozzo, Rossoni, Zagnoni, Zoia, Nina, Di Paola, Valdifiori, Karlsson, Pucciarelli , Sylla. All. Banchieri. A disp.: Fortin, Mariani, Ceccacci, Loru, Mattioli, Iervolino, Peixoto, Rossetti, Foresta, De Vries, Mamona, Gulli, Kemayou. All. Banchieri.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza