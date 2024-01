Oggi in campionato. Missione salvezza agli ordini di Chierico

L’FBC Casteggio 1898 nell’anno appena passato ha conquistato la promozione nel campionato di Eccellenza e ha vinto la Coppa Italia riservata alle formazioni di promozione. Attualmente i gialloblù a fine girone andata del girone A sono all’undicesimo posto con 24 punti a più 5 dalla pericolosa zona play out. A inizio dicembre, dopo l’esonero di mister Alessandro Pagano, e il conseguente arrivo sulla panchina Oltrepadana di un tecnico di spessore come Paolo Chierico, ex allenatore di Brescello e Pavia in C1 la squadra ha recuperato molti punti persi a inizio stagione.

L’intento del sodalizio guidato dal giovane e dinamico presidente Antonio Tinozzi è quello di ottenere in questa prima stagione in eccellenza una salvezza tranquilla cercando anche di lanciare in prima squadra qualche prodotto del florido vivaio gialloblù che anche in questa annata conta molte squadre giovanili agonistiche iscritte ai campionati regionali. Il Casteggio ha inserito in rosa elementi di categoria superiore come l’estremo difensore Cizza,il difensore Mauri, i centrocampisti Provasio, Brugni e il bomber Licciardello, giocatori in grado di fare la differenza in questo torneo.

R.S.