Oggi la coppa italia di eccellenza. L’Atletico Bmg alle 15 ospita il Terre di Castelli

Il sogno continua. In campo oggi alle 15 a Massa Martana nel ritorno dei quarti di finale della coppa nazionale di Eccellenza che assegna una promozione in serie D. L’Atletico Bmg che ospita il Terre di Castelli. Si parte dall’1-0 dell’andata che la formazione di Farsi ha saputo conquistare sette giorni fa a Castelvetro.

"Ho detto che avremmo dovuto pensare di partire da 0-0 anche dopo il 2-0 di Osimo, immaginiamo dopo l’1-0 della scorsa settimana – avverte subito Farsi -. Servirà una prova superlativa al cospetto di una squadra che ha dimostrato la sua forza già nei primi 90 minuti". Bmg che ritroverà Fapperdue e Canavese,

ancora non al meglio ma che, vista l’importanza della gara, stringeranno i denti. Out invece gli squalificati Gori e Neziri. In casa Terre di Castelli, invece, Domizzi ritroverà Iori. In dubbio il bomber Scarlata e Pampaloni. Nell’altro quarto di finale, a Lignano

Sabbiadoro, i friulani del Brian Lignano ospitano la Solbiatese, con l’obiettivo di rimontare il 2-0 dell’andata in favore dei lombardi. "Non guardiamo troppo avanti – ammonisce subito l’allenatore Farsi – perché ci attende una gara difficilissima e la qualificazione è ancora tutta da conquistare". Arbitra la partita Polizzotto di Palermo, assistito da Adragna di Milano

e Tonti di Brescia.