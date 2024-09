Oggi l’elezione del CRL. Pedrazzini o Battistini. Le società lombarde scelgono il presidente

Oggi si decide il futuro del Comitato regionale lombardo: in ballo, infatti, c’è la presidenza per il prossimo quadriennio. Due i candidati che si contenderanno i voti delle circa 1.300 società: il presidente uscente Sergio Pedrazzini, eletto nel marzo 2023 in seguito alla morte di Carlo Tavecchio di cui era vice, e Valentina Battistini, ex membro del consiglio direttivo del Crl ed ex responsabile della divisione calcio paralimpico e sperimentale. Appuntamento alla Sala Expo del Quark Hotel Milano di via Lampedusa. Alle ore 8.30 l’apertura delle postazioni e della sala plenaria, dopo la verifica dei poteri. Alle 9.30 la prima convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva, alle ore 10.45 la seconda convocazione. Oltre all’elezione del presidente del comitato, verranno scelti, tra le altre cariche, tredici componenti del consiglio direttivo, undici delegati assembleari effettivi (più sette supplenti), i responsabili regionali di calcio femminile e calcio a cinque, il candidato alla presidenza (e il suo vice) della Lega nazionale dilettanti. Il Comitato regionale lombardo rappresenta circa 1.300 società sportive: secondo gli ultimi dati i tesserati sono 182.128 e ogni anno si giocano 86.839 partite di calcio dilettantistico. ll Crl si occupa dell’organizzazione dei campionati dilettantistici e giovanili: prime squadre maschili (dall’Eccellenza alla Terza Categoria) e femminili (Eccellenza e Promozione) oltre a tutto il settore giovanile (elite, regionali e provinciali).