Oggi. Pergo, c’è il Fiorenzuola. Abbate: "Basta regali»

Tre punti per respirare. La Pergolettese oggi (18.30) ospita allo il Fiorenzuola in uno scontro salvezza. Confermato il 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo, per contrastare al meglio gli avversari reduci da una vittoria e un pari. Assente per squalifica Felicioli, al suo posto probabile l’impiego dell’ex Brescia Andreoli. Così mister Matteo Abbate: "Dobbiamo tramutare la rabbia in voglia di riscatto. Dovremo fare quello che prepariamo in allenamento, il tempo è scaduto e non possiamo permetterci di regalare altri punti. Mi aspetto una prova di grande concentrazione contro un avversario in un buon momento che vorrà allungare la striscia, dovremo avere l’atteggiamento giusto per tutti i novanta di gioco" conclude il trainer gialloblù.

Raffaele Sisti