Ok Galles, Grecia,. Georgia, Polonia,. Ucraina e Islanda

Un passo in più verso la finale, un passo in più per il sogno chiamato Euro 2024. Dici Georgia e subito pensi a Kvara: ma ieri, con la punta del Napoli squalificata, l’eroe di giornata è stato Budu Zivzivadze. Sua la doppietta che permette alla Georgia (trionfatrice 2-0 sul Lussembugo) di accedere alla finale per l’ingresso diretto agli Europei (e lì Kvara ci sarà). Ora in palio la qualificazione all’Europeo nella finalissima contro la Grecia, che ieri ha sotterrato il Kazakistan con una pioggia di gol, martedì 26 marzo. Le altre due finali saranno Galles-Polonia e Ucraina-Islanda.

La Polonia di Lewandowski ha eliminato l’Estonia con un pesante 5-1 a opera di Frankowski, Zielinski (centrocampista del Napoli), Piotrowski, il romanista Nicola Zalewski e Sebastian Szymanski a chiudere la ’manita’ vincente. Ad accorciare le distanze per gli ospiti c’è solo Hussar.

Pronostico rispettato per il Galles, che ha battuto una arrembante Finladia 3-1. A Timbrare il passaggio del turno le reti di Williams e Brooks (Pukki per i finnici). E poi a chiudere i conti Johnson nela ripresa.

C’è un po’ di Italia nel passaggio del turno dell’Islanda contro Israele (4-1): a segno tre volte il talento genoano Gudmudsson. Israele ha accorciato su rigore con Zahavi ex bomber palremitano, poi però al 79’ ha fallito un secondo penalty.

L’Ucraina passa al fotofinish, prima sotto con Un autogol di Matviienk, ma poi la ribalta con Yaremchuk e Dovbyk. La Grecia ha invece letteralmente seppellito il Kazakistan: già 5-0 dopo il primo tempo. Ad andare in gol Bakasetas, Pelkas, Ioannidis e Kourbelis oltre a un autogol di Tapalov.