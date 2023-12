Oltre a Guerra, squalificato anche Hasa. Vis, la Juve Next Gen perde gli uomini gol

La Juventus next gen perde i pezzi in vista della partita di sabato alle 16,15 contro la Vis Pesaro. I bianconeri infatti non avranno il pezzo da novanta Hasa, il quale è stato ammonito nella partita di martedì che la Juve e vinto in casa della Virtus Entella per 1-0, gara valida come recupero della 14ª giornata di serie C. Proprio Hasa con un gol strepitoso aveva regalato il vantaggio determinante per la sua squadra, una rete messa a segno su punizione. Poi però il numero sette bianconero era stato ammonito e considerata la diffida salterà automaticamente il match di domani contro la Vis. Assieme a lui non ci sarà l’altro attaccante di peso dei bianconeri, Guerra, che sconterà contro i biancorossi la seconda giornata di squalifica. Tra i giocatori che la Vis ritroverà sabato, c’è Stramaccioni, difensore che la Vis aveva ceduto alla Juventus per la notevole cifra di un milione di euro. Stramaccioni si è completamente ristabilito ed è rientrato in squadra, salvando il risultato a Chiavari: suo il colpo di testa sulla linea di porta a venti minuti dal termine,l sulla conclusione di Lipani che sembrava destinata in rete. Lo stesso Stramaccioni, con la fascia di capitano, è stato ammonito allo scadere. Per la trasferta con la Juve la Vis rischia di non avere il difensore Tonucci che ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio che sarà valutata nei prossimi giorni dai medici. Per il momento sono incerti i tempi di recupero. Al contrario, dopo aver riportato una distrazione muscolare a un muscolo intercostale, il portiere Polverino è rientrato regolarmente in gruppo ed è a disposizione di mister Banchieri. L’altro portiere Neri sta lavorando a parte dopo il buon esito dei controlli e rientrerà gradualmente nel gruppo.