Osimhen è una furia su Instagram: attacco al ct della Nigeria

Napoli, 15 giugno 2024 –Victor Osimhen è una furia: pesantissimo lo sfogo dell’attaccante nigeriano in una live su Instagram. Una vera e propria invettiva nei confronti del ct della sua nazionale, Finidi George.

L'attaccante nigeriano Victor Osimhen

A far infuriare il giocatore del Napoli le parole del ct, che aveva lasciato intendere uno scarso attaccamento alla maglia da parte del calciatore, mettendo in dubbio la reale entità dell'infortunio che gli aveva impedito di giocare contro Sudafrica e Benin. "Posterò tutti gli screenshot delle chat avute con Finidi George perché credete che non volessi giocare con la nazionale - la rabbia di Osimhen - Ho perso tutto il rispetto che avevo per lui, lo avevo chiamato, gli avevo detto di farmi venire in ritiro per parlare con i ragazzi, è tutto registrato".

L'ex giocatore di Ajax e Betis era stato annunciato come ct a fine aprile, dopo l'esonero di Peseiro, ma nelle due gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 le Super Aquile hanno raccolto un solo punto, pareggiando col Sudafrica e perdendo col Benin. La situazione di classifica è diventata complicata (Nigeria a quota 3 dopo le prime 4 giornate) e dopo che la Federazione ha annunciato di voler ingaggiare un consulente tecnico straniero, George ha lasciato. Ma dietro le dimissioni del tecnico potrebbe esserci anche altro.