Osimo Stazione, buona la prima al torneo romagnolo

L’Osimo Stazione Conero Dribbling protagonista al torneo di Riccione. I Primi Calci (2015 e 2016) hanno partecipato al torneo in Romagna, riservato alle squadre affiliate all’Academy del Torino Fc.

Nel girone a sette, con squadre provenienti da ogni parte d’Italia (Napoli, Varese, Cesenatico, Riccione, Alessandria, Roma e Pisa), i ragazzi guidati dagli allenatori Paolucci e Maraschio si sono piazzati al secondo posto. Sfoderando, nella due giorni romagnola, prestazioni di grande livello tecnico nonostante fosse la prima esperienza fuori regione per i ragazzini dell’Osimo Stazione.

Una manifestazione che si è rivelata un importante momento di crescita umana e sportiva. La ciliegina sulla torta è il riconoscimento andato al classe 2015 Tommaso Orlandini, premiato dal responsabile della Torino Academy, mister Gianluca Cabella, col trofeo "Giocatore che Vorrei", assegnato al miglior ragazzo della categoria di appartenenza, che si è contraddistinto per giocate tecniche e gesti di fairplay.

Una gioia immensa per il ragazzo, la sua famiglia e un grande riconoscimento per tutto il gruppo e per la società che continua a investire nel proprio settore giovanile.

Dai giovani alla prima squadra con l’Osimo Stazione che vorrà nel fine settimana (sul campo del Marina) tornare a muovere la classifica dopo un periodo non proprio esaltante, con quattro sconfitte di fila.

Michele Carletti