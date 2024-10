Ospitaletto-Breno, è derby. Pro Sesto in campo a Verona

Nemmeno il tempo di archiviare lo scorso turno che si torna in campo. Le compagini del girone B della serie D saranno impegnate oggi alle 15, per il decimo turno di campionato. Riflettori puntati sull’Ospitaletto, neocapolista con 20 punti, in scena per il derby bresciano con il Breno. Molto ci si attende anche dalla sfida d’alta quota tra Sant’Angelo e Desenzano Calcio, unica compagine ancora imbattuta del girone. I lodigiani devono lasciarsi alle spalle il pesante 1-3 rimediato sul campo della Folgore Caratese . Pro Sesto e Varesina, sfidano il ChievoVerona in terra veneta e la Folgore Caratese a Venegono Superiore. Ambizioni playoff per Casatese Merate e Pro Palazzolo. I lecchesi si recano sul terreno del Fanfulla. I bresciani ospitano Crema bisognoso di punti per tenersi lontano da zone pericolose. Cerca punti sicurezza anche il Magenta che riceve Castellanzese. Aria di bottino pesante in chiave sicurezza anche nel match in programma alla Castellina tra Nuova Sondrio e Vigasio, la prima sestultima con nove punti, la seconda quintultima con otto. Mette in palio punti anticrisi anche il match tra Sangiuliano City e Club Milano. Fresca della prima vittoria tagionale proprio nella tana di quest’ultimo ma sempre fanalino di coda del girone, l’Arconatese cercherà di regalarsi anche la prima intera posta interna stagionale nel match che la oppone al Ciliverghe, reduce da due turni utili.