OSPITI ASSETATI DI PUNTI. Il Barbara lascia spazio al MondolfoMarotta

MONSERRA: Rossi, Perini (25’st Ferrero), Giobellina, Carbone, Omenetti (31’st Curzi), Pierpaoli (5’pt Togni), Nacciarriti, Gnahe, Buratti (15’st Ghilardi), Serpicelli (39’st Simonetti), Tronti.

All. Mancini

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Tiriboco, Orciani, Marconi, Gregorini, Rosati, Bertarelli, Creatore (1’st Marino), Rragami, Pantaleoni (5’st Pacenti), Paolini (17’st Di Gennaro).

All. Giombetti

ARBITRO: Bartomioli di Pesaro

RETI: 7’st Pacenti (A)

L’Atletico MondolfoMarotta può ancora sperare.

Il gol di Pacenti ad inizio ripresa risolve una mischia e la partita.

Tanto basta ai ragazzi di Giombetti che ora dovranno superare i Portuali per accedere ai playout. L’ Ilario Lorenzini è già salva e mister Mancini manda in campo tanti giovani che non sfigurano affatto, ma devono cedere il passo di fronte alla voglia di vincere dell’Atletico.