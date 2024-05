Paci sul derby regionale nei playout: "Vis più in fiducia della Recanatese"

Sta diventando quasi snervante l’attesa dei playout: complesso anche conservare quel delicatissimo equilibrio tra mantenere sempre alta la concentrazione e non esasperare troppo i toni, magari con il rischio di trovarsi con scarse energie mentali a disposizione. Anche su questo non secondario aspetto si giocherà la doppia sfida con la Vis Pesaro: le potenzialità tecniche sono importanti, le doti dei singoli magari ancora di più ma occorrerà arrivare a domenica carichi al punto giusto perché poi, talvolta, può essere anche deleteria la voglia di strafare. Il campo è giudice sovrano, ma prepararsi al meglio è fondamentale e dunque questi giorni, che potrebbero sembrare interlocutori, sono invece decisivi. Chi ha seguito costantemente il campionato ed in particolare queste due squadre è Massimo Paci, ex difensore di Ascoli e Parma, ed alla guida, di recente, di Pro Vercelli e Pro Sesto.

Paci, quanto potrebbe contare il fatto che comunque la Vis parte da una posizione di vantaggio?

"Pesa molto. Il calcio – risponde il 46enne allenatore fermano – però è strano e ti può smentire in un attimo anche se hai delle convinzioni. In genere queste sono partite bloccate, ma al contempo imprevedibili che magari prepari con scrupolo in un modo poi ti ritrovi, per episodi particolari, a dover gestire in modo completamente diverso".

Si aspettava di trovare queste due squadre a lottare per la sopravvivenza?

"Hanno avuto un cammino in parte simile ed in parte diverso. La Vis Pesaro ha avuto un momento prolungato di crisi, ma è stata un po’ più stabile e se vai a vedere ha veleggiato sempre in una posizione critica o poco superiore alla quota salvezza. La Recanatese all’inizio ha stupito tutti ed in parte anche me, poi, quasi all’improvviso, ha imboccato un tunnel che più nero non si sarebbe potuto immaginare. Quella biancorossa è una buona squadra, con delle potenzialità e che pensavo disputasse una stagione con meno patemi".

Nelle ultime tre gare di regular season la Vis Pesaro ha conquistato due vittorie mentre la Recanatese un punto solo. Un segnale preoccupante?

"Credo che la Vis arrivi al playout forse con un pizzico di fiducia in più. Viene dal successo contro la Juve NG e non è mai banale battere i baby bianconeri che infatti, dopo una partenza complicata, sono entrati con merito nei playoff. Recupereranno due squalificati ed hanno Di Paola che è un giocatore molto insidioso. Posso dire una cosa che ho molto a cuore in conclusione?".

Ci mancherebbe.

"È un grandissimo peccato che una delle due sia condannata alla retrocessione. Calcisticamente, purtroppo, la nostra regione sta vivendo un anno orribile. Speriamo davvero sia solo una brutta parentesi".

Andrea Verdolini