Pagelle della partita: Vukovic e Paganini brillano, Nador decisivo per la SPAL

Vukovic 6: ordinaria amministrazione per tutto l’arco di gara. Non può nulla sulla zampata di Nador sottoporta.

Zoia 6: giocando in posizione arretrata deve rinunciare alle sue galoppate offensive. In difesa risulta tuttavia preciso.

Coppola 6: soffre gli spunti di un vivace Molina. Con qualità riesce comunque a rimediare.

Ceccacci 5,5: soprattutto nel primo tempo soffre le incursioni estensi di Ntenda e Parigini nella propria corsia. Nella ripresa prende però le misure alzando di qualche metro il suo raggio d’azione (35’s.t Obi 5: si perde Nador in occasione del pareggio).

Peixoto 5,5: nella prima metà di gara è la sua corsia quella presa maggiormente di mira dalla Spal. In avanti si vede molto poco risultando poco coinvolto nella manovra. (24’s.t Di Renzo 5,5: si ritrova in una parte di gara in cui la Spal spingeva molto.)

Pucciarelli 6,5: perfetto. Sparge quantità e qualità per tutto il campo. Regna nei contrasti e detta i tempi della manovra di cui ne risulta un vero e proprio faro (35’ s.t Tonucci:n.g).

Di Paola 6: parte bene riuscendo spesso ad arrivare a concludere senza però mai trovare lo specchio. Meno insidioso del solito in avanti.

Paganini 6,5: parte in quinta e non scala mai la marcia. Il gol dopo tre minuti è un suo assolo. Partita di spessore la sua, condita da tanti recuperi palla.

Cannavò 5,5: non riesce ad incidere. In avanti non riesce infatti mai a scardinare la difesa ospite. Con tenacia si mette però a disposizione della squadra compiendo buone chiusure in fase difensiva (35’s.t Tavernaro:n.g).

Nicastro 6,5: fondamentale. Sul finale di primo tempo si sostituisce a Vukovic allontanando due palloni sulla linea di porta. Per tutto il resto della gara compie con grinta e qualità un ottimo lavoro di cucitura tra i reparti.

Lari 6: dopo aver fornito l’assist per il gol di Paganini, prova a trovare la sua prima gioia in biancorosso. Al decimo la sua conclusione è debole mentre sul finale di primo tempo non inquadra la porta di testa. Usando al meglio la sua stazza, riesce spesso a far salire il baricentro che si abbassa dopo la sua sostituzione (dal 15’ s.t Neri 6: soffre come tutti i suoi compagni la costante spinta offensiva biancoazzurra. Non commette sbavature).

Arbitro: Claudio Giuseppe Alegretta di Molfetta 6,5: Lascia spesso correre mantenendo così elevata l’intensità di gioco. Gestisce con carattere la gara che nonostante l’elevata importanza non si innervosisce mai.

SPAL: Galeotti 6; Bruscagin 6, Nador 7, Fiordaliso 6,5; Calapai 6,5, El Kaddouri 5(1’s.t Antenucci 6,5), Awua 5,5(23’s.t Radrezza 6,5), Ntenda 6,5(38’s.t Zammarini s.v); Spini(23’ s.t Bidaoui), Molina, Parigini(32’s.t D’Orazio).

Lorenzo Mazzanti