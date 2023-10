Pagelle fermana. Laverone cresce. Ma l’infortunio ora preoccupa

Furlanetto 6: chiamato ancora a sostituire Borghetto. Impegnato seriamente quasi mai, ma con i piedi rischia spesso di complicarsi la vita.

Laverone 6,5: In netta crescita. Nel finale esce per un problema alla caviglia (dal 41’ st Gasbarro s.v.).

Spedalieri 6: qualche errore quando si stacca dalla linea, ma molto lucido negli interventi e nei disimpegni.

Padella 5,5: guida bene la difesa. Scende di livello nel secondo tempo.

Calderoni 6: spinge tanto e bene. Seconda frazione di gioco meno bella.

Scorza 6: il 5 del primo tempo fa media con il 7 del secondo.

Giandonato 6: per impostare va a prendersi la palla sulla linea difensiva. Veramente pochi palloni sbagliati (dal 20’ st Paponi 6: due tocchi e cambia l’attacco. Sfiora il gol).

Misuraca 7: il Professore è tornato. Gol fondamentale e una buona partita nel mezzo.

Tilli 6: lotta, ha voglia di dimostrare e prende una marea di falli. Deve prendere più fiducia, ma la prima da titolare in C è positiva (dal 14’ st Pinzi 5,5: deve giocare più semplice).

Montini 5,5: Si sacrifica ma riesce poche volte a tenere su la palla. È la punta ma esce sempre fuori dall’area (dal 20’ st Semprini 4,5: si mangia il gol della vittoria e non entra bene nel match).

Curatolo 5,5: Gli manca ancora un po’ di cattiveria da professionismo. (dal 20’ st Eleuteri 6: entra come ala ma viene subito rimesso terzino dopo l’uscita di Laverone).

All. Stefano Protti 6,5: memore di Olbia, si tiene delle frecce per il secondo tempo e capisce perfettamente quando è arrivato il momento di far riposare Giandonato.

fi.ro.