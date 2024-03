Pagelle. Ottime prove di Ferrante,. Sbaffo e Carpani

MELI 6,5: nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa se l’è cavata in modo egregio. Dai suoi interventi poi è scaturito il successo.

SHIBA 6,5: era "sotto la lente" dopo Olbia ed ha offerto una prova reattiva, di carattere e la Recanatese ha davvero bisogno di lui.

FERRANTE 7: praticamente impeccabile nonostante anche diverse durezze degli avversari. Insomma una certezza.

PERETTI 6,5: sul "clean sheet" c’è anche la sua impronta e se gli attaccanti dorici sono stati quasi inesistenti ci sono i meriti di un ragazzo che comunque lavora sodo.

RAIMO 6,5: percorre una dozzina di chilometri nella sua corsia di competenza sia in fase difensiva che offensiva. Non è un caso che la rete di Pelamatti sia scaturita da una sua discesa.

CARPANI 7: i suoi inserimenti sono proverbiali ed il raddoppio ha decretato il definitivo "game over" sulla gara, dopo il palo della prima frazione. Da ascolano doc poi una grande soddisfazione.

RAPARO 6,5: come sempre e più di sempre "sporca" decine di palloni e viene, giustamente, sostituito dopo il giallo ad inizio ripresa. Una grande risorsa.

PELAMATTI 7: un bel voto non soltanto per la rete che ha "spaccato" la partita ma soprattutto per l’impegno che ci ha messo ed il sangue agli occhi che ha dimostrato.

LIPARI 6,5: cerca costantemente l’uno contro uno, spesso gli va bene, talvolta no ed è un peccato che non trovi il gol che avrebbe impreziosito la sua partita.

SBAFFO 7: partita da perfetto "tuttocampista", ha giocato una quantità industriali di palloni, tutti, o quasi, con classe e fosforo. Deve d’altronde essere l’anima di questa squadra e trascinare il gruppo.

MELCHIORRI 6,5: Federico c’è sempre e anche quando spizza palloni a quaranta metri, spalle alla porta. Cerca la porta e cerca gli assist: non segna? Credeteci, è davvero un dettaglio anche se per un goleador come lui è "linfa vitale".

a. v.