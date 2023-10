Pallone d’Oro, Messi il grande favorito. Oggi l’incoronazione

Sempre lui, ma non potrebbe essere altrimenti. Sull’onda del Mondiale vinto da trascinatore con l’Argentina, Lionel Messi è il favorito per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2023, il premio individuale più prestigioso del calcio, che sarà assegnato stasera a Parigi, con la prospettiva dell’ottava incoronazione per il giocatore del Miami. Le carte in mano alla Pulce sembrano troppo alte perchè qualche rivale possa soffiargli il trofeo che l’anno scorso era andato a Karim Benzema, anche se rispondono ai nomi di Kylian Mbappé ed Erling Haaland, il primo capocannoniere dei Mondiali in Qatar e il secondo trascinatore del City del triplete. Anche in campo femminile, tutto lascia credere che la preferita per il trofeo possa essere la Aitana Bonmatì. La catalana, definita da Pep Guardiola "l’Iniesta del calcio femminile", oltre ai Mondiali ha messo in bacheca la Champions e il campionato nazionale con la maglia del Barcellona.