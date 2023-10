Pallone d’Oro 2023, otto volte Messi: “Grazie Diego e buon compleanno”

Parigi, 30 ottobre 2023 – Otto volte Messi, la Pulce e il suo anno d’Oro, anzi da Pallone d’Oro. L’argentino vince il trofeo più ambito, dedicato al più forte giocatore di club. Dopo la vittoria del Mondiale con la sua nazionale, unico premio che mancava dalla bacheca, una coppa fortemente voluta e trovata in Qatar tra le lacrime al termine di una finale epica, vinta ai rigori contro una Francia fortissima guidata da Mbappé. E c’era anche lui, il fortissimo transalpino fra i finalisti del Pallone d’Oro (sul terzo gradino del podio). Alle spalle di Messi il norvegese Erling Haaland, vincitore dell’ultima Champions League con il Manchester City.

“Grazie a tutti quelli che hanno votato – ha detto Messi – Il premio arriva grazie ai miei compagni”. Messi lo aveva vinto anche nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e nel 2021. Per quanto riguarda le quote italiane, Nicolò Barella è 27esimo nella classifica del Pallone d’Oro, edizione 2023.

La dedica a Maradona

"Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio . ha aggiunto Messi - I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni. L'unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l'Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c'è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego, non c'è posto migliore per augurargli buon compleanno”, ha detto riferendosi a Maradona che oggi avrebbe compiuto 63 anni.

È invece Aitana Bonmatí la miglior giocatrice dell'anno per "France Football". Al Theatre du Chatelet di Parigi la centrocampista del Barcellona è stata proclamata vincitrice del Pallone d'Oro femminile.

Pallone d’Oro, la classifica