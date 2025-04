Addio a Jorge Bolaño, ex calciatore di Parma e Lecce, morto a 47 anni

È crudele l’ironia del destino nel leggere la causa della morte di Jorge Bolaño (nella foto), ex calciatore colombiano che, in Italia, ha vestito le maglie di Parma, Sam, Lecce e Modena tra il 1999 e il 2009, deceduto a 47 anni a Cucutà, in Colombia, mentre partecipava al compleanno di un parente: infarto, e per un giocatore che aveva fatto del cuore, in senso letterale e traslato, la cifra del suo successo calcistico, ovvero grinta e corsa, era forse l’ultima causa prevedibile. Bolaño era tornato in Colombia al termine della sua esperienza nel Modena, nel 2009, dopo la salvezza in B ottenuta a Trieste all’ultima giornata. Di salvezze l’ex centrocampista – già idolo e vincente nel Junior Barranquilla assieme a Valderrama, e con 38 presenze e 1 rete nella Colombia – era un esperto: guerriero grintoso, sempre pronto alla corsa per i compagni, benvoluto in ogni spogliatoio e mai incline all’individualismo (sia in campo che fuori), ha legato la sua carriera soprattutto al Parma. Era arrivato nel 1999 assieme al connazionale Johnnier Montaño, iniziando come riserva in una squadra di fenomeni (davanti, a centrocampo, aveva i vari Veron, Boghossian, Dino Baggio, Almeyda, Lamouchi) per diventare protagonista delle salvezze post crac Parmalat, e anche a Lecce, dove giocò sei mesi nel 2004 e contribuì a una rimonta memorabile. Frenato da un grave infortunio al ginocchio alla Samp e poi da altri acciacchi, ha lasciato ovunque il ricordo di un professionista inappuntabile per carattere e generosità.