Parola a Pagliari. "Sabato a Lucca servirà un’altra . Recanatese»

Dal mercato nessuna nuova, buona nuova. Anzi, come per certi aspetti avevamo anticipato, anche la pista Vincenzo Alfieri è tramontata. Il centrocampista di 21 anni, da Benevento, ha preso la strada di Renate e dunque occorrerà, forzatamente, battere altre piste. Di sicuro non quella che porta a Moses Odjer, centrocampista ghanese classe 1996 del Foggia, ex Trapani e Palermo che vanta molteplici corteggiatori. Le difficoltà sono dettate da un budget limitato e da una concorrenza spietata, tuttavia le necessità sono inderogabili.

L’allenatore Giovanni Pagliari ed i suoi, nel frattempo, lavorano a testa bassa perché la gara di Lucca di dopodomani incombe e l’avversario, visto anche il momento che sta passando, non è di quelli raccomandabili: "non credo però che siano loro la delusione del campionato, dice il tecnico giallorosso. In fondo si debbono salvare come l’80% delle squadre di questo girone e dunque chi davvero non è stato all’altezza delle aspettative può essere il Pescara o il Perugia. Hanno un buon organico, questo è certo, ma se occupano la stessa nostra classifica è evidente che qualche lacuna non manca".

In attacco stentano se pensiamo che hanno realizzato solo 17 reti, eppure avrebbero Magnaghi, Rizzo Pinna, Yeboah e l’ex Guadagni.

"Conosciamo le loro caratteristiche, ma, come nostra abitudine, lavoriamo soprattutto su noi stessi, su quelle che sono le nostre problematiche. Il mercato? Sono abituato a lavorare con chi ho a disposizione".

Il match di andata, perso al Tubaldi 3-1 con un primo tempo da dimenticare, non evoca buone sensazioni.

"In quella partita onestamente non eravamo noi: furono 45’ da dimenticare dove fu già molto il fatto che andammo al riposo sotto solo di un gol. Un po’ meglio nella ripresa, ma siamo consapevoli che sabato dobbiamo fare tutt’altra prestazione".

Non ci sarà Prisco, squalificato e sicuramente anche Manè e Gomez. Come procedono i loro recuperi?

"Con Gomez purtroppo i tempi sono lenti e comunque penso che non rientrerà prima di un mese. Moussa invece lavorerà con il resto del gruppo la prossima settimana e potrebbe rientrare per il derby con la Fermana".

Al Porta Elisa si troverà un ambiente in fibrillazione: i rossoneri sono in ritiro a Viareggio, in uno degli alberghi di proprietà del presidente Andrea Bulgarella che sembra, per ora, intenzionato a concedere una prova d’appello ai suoi ragazzi ed al tecnico Giorgio Gorgone dopo la debacle contro il Sestri Levante. Appunto però: sono tutti in discussione, si tratta sostanzialmente di un’ultima spiaggia e per i leopardiani sarà davvero fondamentale tirare fuori unghie ed artigli, quelli che peraltro abbiamo visto ed apprezzato domenica scorsa e che hanno consentito di uscire imbattuti con la Juve NG.

Andrea Verdolini