PARTITA BLOCCATA. Quaranta para un penalty. Olympia-Tavernelle è 0-0

OLYMPIA THYRUS

0

TAVERNELLE

0

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Siragusa, Mencarino, Mengoni, Giubilei, Federici, Poggi, Grassi, Lucidi, Agosini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Scopertini, Filipponi M., Filipponi L, Nunzi, Mazzoni, Angeli, Sugoni A., Sugoni Mat. All.: Sugoni Marco

TAVERNELLE: De Marco, Orlandi, Polpetta, Antolini, Fiorucci, Andreoli, Ceccomori, Vitali, Russo, Salvucci, Patalocco. A disp.: Cardinali, Ferricelli, Mencarelli, Arcioni, Ceccarelli, Belardinelli, Graziani, Cacciamano, Pieravanti. All.: Valentini

Arbitro: Atanasov di Verona (Mancini-Rushani di Terni). Note: spettatori 100 circa. Al 40’ pt Quaranta (O) para un rigore a Russo (T).

Un punto che non serve a nessuno quello che esce dallo scontro fra Olympia Thyrus e Tavernelle. Le due formazioni restano infatti inchiodate all’ultimo posto. Tanto amaro in bocca per il Tavernelle per l’occasionissima fallita da Russo. Il puntero gialloverde si fa ipnotizzare da Quaranta che compie una parata determinante. L’Olympia Thyrus ci prova con Lucidi ma De Marco c’è e il risultato non si scardina.