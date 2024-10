Passa la Pianese. Baby Milan, due rossi. E la classifica piange

SOLBIATE ARNO (Varese)

Duro stop per il Milan Futuro: dopo la vittoria con la Spal e il pareggio contro la Lucchese arriva il ko imposto dalla Pianese a frenare l’atteso strappo in classifica dei rossoneri. Gara condizionata dall’espulsione, dopo cinque minuti, di Coubis per fallo da ultimo uomo su Mignani. Sfida subito in salita per Bonera, privo anche di Camarda, Zeroli e Jimenez (convocati in prima squadra), oltre a Vos (contusione). Gol partita a metà ripresa: ottimo spunto di Boccadamo e palla golosissima per Mastropietro che infila in tap-in senza problemi. A due minuti dalla fine, poi, Odjer cade in area a contatto con Minotti che, ammonito per il fallo, ne prende un altro per proteste e lascia i suoi in nove. Lo stesso Odjer però è ipnotizzato da Nava che neutralizza il rigore.

GIRONE B, OTTAVA GIORNATA: Rimini-Spal 0-1, Carpi-Pontedera 2-1, Milan Futuro-Pianese 0-1, Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1. Oggi: Pineto-Gubbio, Torres-Arezzo, Perugia-Lucchese, Virtus Entella-Legnago, Ascoli-Pescara. Domani: Ternana-Campobasso.

CLASSIFICA: Pescara 17; Ternana 16; Torres 15; Virtus Entella 14; Arezzo 12; Rimini, Vis Pesaro 11; Carpi, Lucchese, Campobasso 10; Gubbio, Pianese 9; Ascoli, Sestri Levante 8; Pontedera, Perugia, Pineto, Spal 7; Milan Futuro 6; Legnago 3. Lu.Mig.