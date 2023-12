Passata la paura, il tecnico boemo era stato colpito da un malore. Zeman in campo per gli allenamenti. L’ok dei medici dopo il ricovero

Già alle dimissioni dall’ospedale si vedeva negli occhi di Zdenek Zeman (nella foto) la voglia di calcare di nuovo il campo da gioco. Ma ora c’è l’ufficialità: il tecnico del Pescara è tornato ieri mattina a guidare l’allenamento della sua squadra ad una settimana dalla lieve ischemia che lo ha colpito. Il 76enne tecnico boemo ha ricevuto l’ok dei medici e ha seguito la seduta dei suoi al fianco del vice Giovanni Bucaro.

Zeman potrebbe anche essere in panchina per la sfida di sabato con la Fermana.

Il mister si era sentito male proprio poco prima di una seduta d’allenamento. A quel punto, era stato portato in ospedale e poi in una clinica di Pescara, dove è rimasto poco più di una settimana per tutti gli accertamenti del caso. Grande preoccupazione da parte di appassionati e tifosi, ma il club aveva subito chiarito come si trattasse di una lieve ischemia transitoria, e come la situazione fosse sotto controllo.

Per Zeman, sono 54 le primavere in panchina. La sua carriera in Italia però è iniziata nel 1974, alla guida delle giovanili del Palermo. Il tecnico boemo è passato poi dal Parma, alla Lazio: con la squadra biancoceleste il tecnico boemo centra alla sua prima esperienza nella Capitale e il secondo posto, dopo aver battagliato per un certo periodo per lo scudetto con la Juventus. E’ passato anche alla Roma e al Napoli nel 2000.