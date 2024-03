Pergolettese in zona playout. Lambrughi suona la carica: "Vogliamo risollevarci»

Voglia di riscatto in casa Pergolettese dopo il k.o. rimediato sabato pomeriggio al Voltini contro la capolista Mantova. Una battuta d’arresto pesante che, anche in virtù dei risultati delle dirette concorrenti, ha fatto precipitare Soncin e compagni in piena zona playout. Una classifica preoccupante, sicuramente non prevista dopo il brillante girone d’andata dove erano arrivati punti e bel gioco. Ora, per uscire da questa scomoda posizione, bisognerà tirare fuori gli attributi cercando di essere meno belli e più concreti. La squadra ha ripreso la preparazione al centro sportivo Bertolotti, dove ha lavorato con grande intensità e concentrazione in vista della delicata sfida in programma sabato pomeriggio alle 16,15 nella vicina Caravaggio, contro l’Atalanta under 23. Un match dove saranno obbligatori i tre punti per non peggiorare una situazione di classifica che al momento non sorride ai cremaschi. Un sedicesimo posto migliorabile a patto di ritrovare solidità difensiva e cinismo sotto porta.

A parlare del momento in casa gialloblù il forte difensore Alessandro Lambrughi, uno dei giocatori più esperti a disposizione di mister Giovanni Mussa: "È un momento delicato, dobbiamo rimboccarci le maniche e dare ancora di più, veniamo da due sconfitte consecutive e in noi c’è tanta voglia di riscatto. Dobbiamo farci forza e restare uniti, mancano alla fine del campionato sette partite e da ora in poi non si potranno più perdere punti per strada. Stiamo lavorando bene ed è nostra intenzione risollevarci. Siamo concentrati per la sfida di sabato a Caravaggio con l’Atalanta Under 23, loro sono una squadra di ottima qualità con elementi di grande livello, quindi dovremo avere l’approccio giusto cercando di sfruttare al massimo le occasioni che arriveranno".

Raffaele Sisti