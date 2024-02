Pergolettese, ora è crisi. L’ex Morello non perdona. Terzo ko e zona playout

CREMA (Cremona)

Brutta sconfitta per la Pergolettese, superata di misura al Voltini dal Fiorenzuola dell’ex Morello. La formazione del dg Cesare Fogliazza ha faticato in fase di costruzione di gioco, al cospetto di una squadra rinforzata dal recente mercato invernale e che a Crema ha confermato di essere in grande condizione. I gialloblù hanno evidenziato anche limiti mentali che dovranno essere eliminati per non compromettere una stagione partita con ben altre aspettative.

Battuta d’arresto che porta la Pergo in piena zona playout al diciassettesimo posto con 27 punti. Nei prossimi giorni bisognerà cercare di resettare questa partita per preparare al meglio il delicato match di domenica sera, in trasferta allo stadio Briamasco, contro il Trento: un altro scontro salvezza dove bisognerà assolutamente portare a casa punti. Al momento la panchina di mister Abbate sembra essere salda, ma in caso di risultato negativo in Trentino la società potrebbe decidere di cambiare guida tecnica, per dare una scossa alla squadra. In questo momento, infatti, la Pergo ha perso le certezze del girone di andata, dove era stata capace di abbinare vittorie a prestazioni di ottimo livello. I gialloblù hanno tutto per risollevarsi a patto di ritrovare solidità difensiva e cinismo sotto porta. La cronaca della partita: al terzo minuto Fiorenzuola in vantaggio con l’ex Morello che infila Soncin con un tiro rasoterra. Al 12’ pareggio dei cremaschi con Caia che, solo davanti al portiere, riporta l’incontro in parità.

Occasione Pergo al 33’ con Figoli che da pochi passi sciupa clamorosamente. Al 42’ emiliani in gol con una splendida conclusione di Ceravolo che si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 16’ della ripresa bel colpo di testa di Piccinini: la sfera esce di pochissimo. Al 23’ gran tiro di Oneto che sfiora la traversa. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale che sancisce la vittoria della squadra ospite, con la Pergolettese che lascia il campo a testa bassa dopo questo ennesimo passo falso che apre la crisi in casa gialloblù.