Il Perugia ha esonerato Francesco Baldini. Al suo posto arriva Formisano

Perugia, 19 dicembre 2023 – Francesco Baldini non è più l’allenatore del Perugia. La decisione è stata resa ufficiale da una nota del club. Al suo posto è stato chiamato Alessandro Formisano.

Già allenatore della Primavera biancorossa, guiderà ora la prima squadra che milita nel girone B del campionato di serie C e ha già diretto il primo allenamento all'antistadio. Il Perugia è reduce dalla sconfitta per 2-0 nel derby con l'Arezzo, gara chiusa in nove dai biancorossi, ora quinti con 30 punti in classifica.

Sabato 23 dicembre alle 18,30 il Perugia affronterà al Curi il Cesena, attuale capolista del girone.