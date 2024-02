Grifo da urlo, piegata la Juventus Next Gen

Perugia, 25 febbraio 2024 – Un gol alla fine del primo tempo, il raddoppio a inizio ripresa. Il Grifo supera la Juventus Next Gen con un’ottima prestazione e torna a vincere al Curi. Dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Sylla, il Perugia ha raddoppiato nella ripresa grazie al primo sigillo in biancorosso dell’olandese Lewis, veloce a ribadire in rete la respinta del portiere sul destro di Paz. I bianconeri sono andati vicini al gol con Guerra che appena entrato ha colpito il palo.

Soddisfatto a fine gara il tecnico Alessandro Formisano: “Sette giorni fa ci è mancato il coraggio di vincerla e l’abbiamo persa immeritatamente per un episodio. Oggi invece abbiamo colto un successo meritato e siamo cresciuti. Dobbiamo continuare a rischiare ed avere coraggio anche con il lavoro offensivo dei due braccetti di difesa”. Unica nota negativa, l’infortunio di Dell’Orco, uscito al 35’ del primo tempo per un risentimento muscolare.

Il tabellino

Perugia (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Dell’Orco (35’pt Souare); Paz, Torrasi, Agosti (30’st Giunti), Lisi (30’st Cancellieri); Matos (1’st Iannoni); Sylla (38’st Cudrig), Seghetti. A disposizione: Abibi, Yimga, Cicioni, Viti, Lickunas, Bartolomei, Iannoni, Lomangino. Allenatore: Alessandro Formisano

Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia; Savona (40’st Anghelè), Muharemovic, Stramaccioni; Perotti (20’st Comenencia), Salifou (40’st Bonetti), Palumbo (20’st Da Graca), Hasa, Rouhi; Cerri (20’st Guerra), Sekulov. A disposizione: Zelezny, Fuscaldo, De Jesus Gomez, Stivanello, Turicchia, Iocolano. Allenatore: Massimo Brambilla

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari (Colavito di Bari e Chiavaroli di Pescara) Quarto ufficiale: D’Andria di Nocera Inferiore

Marcatori: 44’pt Sylla, 10’st Lewis

Note: ammoniti Hasa, Mezzoni Spettatori: 3976 presenti (di cui 27 ospiti)