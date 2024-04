Perugia-Olbia 3-0: Grifo a valanga pensando ai play off.

Perugia, 7 aprile 2024 – Un Perugia travolgente fa secco l’Olbia e si prepara ai play off ai quali accede sicuramente come quarto, senza escludere il terzo posto. Dopo un avvio con i brividi per la traversa colpita dai sardi, la gara si mette in discesa con i gol di Vazquez, Iannoni e Ricci su rigore. Ora restano 3 gare nella stagione regolare, poi parte la sfida dei play off.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-3): Adamonis: Mezzoni (1′ st Souare), Angella, Vulikic; Paz (14′ st Torrasi), Iannoni (25′ st Polizzi), Agosti (14′ st Kouan), Bozzolan; Ricci (32′ st Bartolomei), Vazquez, Lisi. Allenatore: Formisano. OLBIA (4-3-3): Van Der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Biancu (18′ st Palomba), Mameli (1′ st Zallu), Dessena; Nanni (32′ st Bianchimano), Ragatzu (35′ st Gennari), Catania (18′ st Incerti). Allenatore: Biagioni ARBITRO: Burlando di Genova RETI: 25′ pt Vazquez, 46′ pt Iannoni, 21′ st rig. Ricci NOTE: Spettatori 328. Ammoniti Angella (P), Vazquez (P), Biancu (O), Palomba