Al "Curi" comanda il Grifo. Con l’Arezzo lo dice la storia

Perugia-Arezzo, è una lunga storia di rivalità e di sfide in campo lunga quasi 100 anni. L’ultima volta, al Curi, i biancorossi di Caserta non fecero sconti agli amaranto di Stellone (sfidato nell’ultimo match alla guida della Vis Pesaro). Con tre reti, una di Kouan, il Perugia liquidò l’Arezzo in grande difficoltà.In campo, c’era anche il capiotano Angella, entrambi potrebbero essere schierati dal primo minuto da Formisano. Da Kouan il Perugia si attende di più: il centrocampista, infatti, non segna dalla nona giornata di campionato sul campo della Juventus Next Gen (la seconda dopo la rete realizzata sempre in trasferta a Rimini). E, nell’ultimo campionato di C, a fine campionato erano quattro le reti del centrocampista. Ma al di là della storia recente, al "Curi" con l’Arezzo ha spesso e volentieri comandato il Grifo. Nella storia, come riporta Tifogrifo, sono 31 i precedenti giocati in terra umbra con il Perugia che si è aggiudicato 17 gare, ha pareggiato 12 volte e perso, in campionato, in una sola circostanza, nella stagione 1985-1986. Il primo confronto è datato 1932 con la squadra di casa che si impose per 7-0. La penultina vittoria, invece, è del 2008-2009 quando il Grifo di Sarri si impose per 1-0 con Ercolano. Non resta che vincere, anche perché i veri problemi del Grifo, nel ritorno, sono stati in trasferta, al Curi i biancorossi hanno infilato sette vittorie e due pareggi.

Francesca Mencacci