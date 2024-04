Avversario. Indiani valuta di cambiare. Spazio al 4-3-3?

L’Arezzo continua ad allenarsi a Rigutino in vista del derby di domenica contro il Perugia. Agli amaranto, reduci da due pareggi consecutivi contro Lucchese e Torres, serve un punto per avere la certezza matematica di qualificarsi ai playoff. Rispetto alla sfida contro i sardi, Paolo Indiani, spera di poter recuperare Montini e Bianchi. Al Curi sarà sicuramente assente Masetti, per lui stagione finita per l’infortunio al ginocchio.

Ci sono poi da valutare le condizioni di Pattarello che da alcune settimane è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo sta limitando. Indiani valuta anche la possibilità di partire con il 4-3-3, come ha chiuso la sfida con la Torres. Un’eventualità sulla quale il tecnico di Certaldo qualche riflessione probabilmente la sta facendo. Nell’ipotesi di un centrocampo a tre, Mawuli e Damiani rappresenterebbero i punti fermi, mentre per l’altra maglia in corsa Catanese e Settembrini.