Botta e risposta (1-1) nell’anticipo in trasferta. Gubbio, buon punto a Campobasso. Fontana: "E potevamo vincerla»

GUBBIO – Quello che torna da Campobasso è un Gubbio con un punto in più in classifica ma con sempre più consapevolezza. La squadra in campo sembra prendere sempre più forma e con il passaggio alla difesa a 4 si è vista la mano di mister Fontana, che analizza così il match: "Il primo tempo è stato di gran lunga migliore rispetto al secondo, dove abbiamo avuto un netto calo a livello fisico. Abbiamo pagato la partita di lunedì giocata su un campo impraticabile, facendo fatica a recuperare: tante alternative non ne abbiamo e dobbiamo anche considerare e dosare il minutaggio di chi subentra e di chi sta recuperando dagli infortuni. Va dato merito al Campobasso che ci ha creduto". Il tecnico calabrese non nasconde comunque l’amarezza di una partita che poteva essere la seconda vittoria consecutiva: "Devo elogiare i miei ragazzi perché il primo tempo è stato eccezionale ed è stato interpretato come era stato preparato in settimana, nella ripresa abbiamo perso il possesso e non abbiamo palleggiato più, non siamo più riusciti a determinare come fatto nel primo tempo. Peccato, perché dopo averla sbloccata c’erano tutti i presupposti per portare a casa un risultato diverso, ma ogni tanto bisogna anche accontentarsi, noi stiamo facendo un percorso importante da quando sono arrivato e il primo tempo certifica il lavoro; stiamo cercando di trovare una nostra identità nella continuità, sono contento di aver avuto risposte per quanto riguarda la crescita dei ragazzi. L’obiettivo è la salvezza, poi quello che viene lo vediamo più avanti". Sabato è tornato in maglia rossoblù anche Marco Spina, arrivato a titolo definitivo: "Ci porta qualità, mi dispiace non averlo avuto prima ma questo è il mercato. È entrato in maniera efficace, ora deve lavorare per entrare nei nostri meccanismi ma fortunatamente abbiamo una settimana piena per poterlo fare", chiude Fontana. Dopo la domenica di riposo la squadra si rivedrà oggi pomeriggio per preparare il lunch match di domenica 2 febbraio contro l’Arezzo. Questi gli allenamenti settimanali: seduta pomeridiana martedì, doppio allenamento mercoledì, allenamento mattutino giovedì e pomeridiano venerdì prima della rifinitura di sabato mattina.

Federico Minelli