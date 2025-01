Calcio femminile. Le ragazze dell’Under 15 conquistano la finale. Stesa la Maceratese, ora la sfida alla Sangiustese

Un nuovo anno iniziato con il piede giusto per le ragazze del Perugia calcio. Con una prestazione sopra le righe le ragazze Under 15 guidate da Danilo Lucarelli e Simone Tuzzolino iniziano il 2025 con la vittoria nella semifinale play off regionale. Le giovani biancorosse si sono imposte con il risultato di 3-2 sulla Maceratese in una partita molto equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

Dopo una prima fase di studio, arriva il vantaggio del Perugia con Giulia Corbelli e subito dopo il pareggio della formazione marchigiana. È il giorno di Giulia: è infatti ancora la Corbelli a riportare avanti le biancorosse prima del definitivo sorpasso arrivato con Nicole Baldwin che realizza la rete del 3-1. Inutile il gol del 3-2 messo a segno dalla Maceratese.

Con questa vittoria le ragazze dell’Under 15 si regalano l’accesso alla finale contro la Sangiustese Women. Chi vince andrà alle fasi interregionali. Nelle prossime ore verrà comunicata la data della sfida che si giocherà in campo neutro. In caso di pareggio sono previsti i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.