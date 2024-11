Calcio serie C. Taurino bacchetta il Gubbio: "Troppo nervosi. Sono arrabbiato per le due espulsioni»

GUBBIO – Quello che torna da Ascoli è un Gubbio che porta a casa un’altra sconfitta e anche due espulsioni che vanno ad aggravare una già emergenziale situazione. La partita, però, racconta ben altro: i rossoblù hanno tenuto benissimo il campo e anzi, non meritavano di perdere. Il calcio, però, è spietato e lo conferma ancora una volta: "Il rammarico grosso è aver concesso una sola occasione da rete (il salvataggio di Venturi su Corazza nel secondo tempo) e aver subito gol in quella che non era neanche un’occasione. Noi siamo arrivati diverse volte in area di rigore, ma in questo momento in cui non abbiamo attaccanti di stazza in area e dobbiamo lavorare su un altro tipo di caratteristiche come palle veloci e combinazioni. Forse potevamo sfruttare meglio le palle inattive e i tiri dalla distanza: abbiamo avuto situazioni ma in questo momento il risultato è questo e dobbiamo accettare la sentenza del campo", commenta mister Taurino. Il nervosismo visto in campo non è piaciuto al tecnico leccese: "Abbiamo fatto una partita di organizzazione e grande voglia – prosegue – i ragazzi ci hanno messo l’anima e di questo va dato loro atto. È normale che poi non dobbiamo cadere nell’errore di perdere lucidità. Gli episodi poi li andrò a rivedere ma sicuramente se nell’ultimo quarto d’ora fossimo rimasti in undici avremmo avuto più chance di spingere e creare situazioni per poterla riprendere. Anche se dal campo alcune situazioni ci sono sembrate dubbie, questo fa parte del gioco e come ho detto ai ragazzi nel calcio fare la guerra con l’arbitro non paga mai, è inutile perché sono loro ad avere il potere. Non è facile rimanere lucidi perché in campo ci si mette voglia e si può sentire quel senso di ingiustizia, però il calciatore deve saper convivere con queste emozioni". La performance del direttore di gara non è stata delle migliori. "Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione ma dobbiamo limare questo nervosismo che non ci aiuta, anche perché siamo già in difficoltà e così perdiamo altri due elementi per la prossima partita. Sono arrabbiato per le espulsioni". Federico Minelli