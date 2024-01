Confronto. Raddoppiato il bottino del girone di andata

PERUGIA - Sei punti nel girone di andata nelle prime quattro gare del girone di andata, dodici nel ritorno. Dal giro di boa la squadra di Formisano ha fatto l’en plein, raddoppiando il bottino. Una sola vittoria nelle prime sfide dell’anno, con la Spal, avversario battuto due volte, sia dal Grifo di Baldini che da quello di Formisano. Ma il Perugia 2024 ha fatto il pieno anche contro Lucchese, Pescara e Pontedera che nel girone di andata avevano inchiodato i biancorossi al pareggio, in casa e in trasferta. A balzare all’occhio è soprattutto la quota gol realizzata: nelle prime quattro giornate il Perugia aveva realizzato quattro gol, subiti tre. Dieci, invece, le reti messe a segno nelle prime gare del nuovo anno, con tre reti incassate. Un balzo notevole sul piano realizzativo: il nuovo Perugia, fatta eccezione per la trasferta di Pescara, ha sempre segnato tre gol.