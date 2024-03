Convocazione. Lituania, l’Under 19 chiama Lickunas

Il selezionatore dell’Under 19 della Lituania, Reinhold Breu, in occasione delle gare valide per la qualificazione al torneo Èlite, ha convocato il centrocampista biancorosso Adrian Lickunas (che sabato contro il Bari ha scontato con la Primavera la terza e ultima giornata di squalifica). Il giocatore del Grifo sarà impegnato nelle partite contro Paesi Bassi (domani), Belgio (sabato prossimo) e Francia (martedì 26 marzo). Tutte le gare si svolgeranno in Olanda, paese prescelto per ospitare il gruppo 2. L’Italia di Bernardo Corradi, campione in carica, è stata invece inserita nel gruppo 5 con Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. Accedono alla fase finale della manifestazione, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, le prime classificate di ciascun girone (in tutto 7) che vanno ad aggiungersi ai padroni di casa nordirlandesi.