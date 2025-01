D’Angelo dedica la vittoria ai tifosi aquilotti: "Grande prestazione, dimostrazione di forza"

Nel dopo derby è visibilmente soddisfatto della vittoria mister Luca D’Angelo: "Abbiamo giocato da squadra, siamo felici del risultato e della prestazione, credo che lo siano anche i tifosi. La dedica va alla nostra gente che ci ha spinto in modo encomiabile. Il messaggio giusto ce lo ha dato con la Juve Stabia, quando tutto lo stadio ci ha applaudito al termine del match. A Carrara abbiamo ulteriormente dimostrato di tenere molto a questi colori. Era molto importante fare una grandissima prestazione, pur in presenza di tante assenze, contro una Carrarese che sta facendo un bellissimo campionato. Noi abbiamo fatto ottime prestazioni contro di loro, ma in genere stiamo giocando bene contro tutte le squadre". D’Angelo fa riferimento al match con la Juve Stabia. "Avevo visto bene lo Spezia, a Carrara è stata una continuazione di quella buona prestazione. Non ho visto differenze tra le performance nei due match". Tra le pieghe della vittoria, la mossa di inserire Kouda a ridosso di Pio e la splendida prestazione di Elia. "Volevo un giocatore che desse meno riferimenti ai difensori della Carrarese, Kouda è un giocatore che può fare la punta o il trequartista, ha interpretato bene il ruolo.

Elia sta facendo un campionato eccezionale perché è continuo nelle prestazioni. Ma non solo lui, tutta la squadra. Stiamo disputando un torneo straordinario, siamo gli stessi dell’anno scorso, dobbiamo essere tutti soddisfatti". Infine gli infortuni di Nagy e Soleri: "Adam è caduto non bene dopo un contrasto aereo, sarà valutato in settimana, Edoardo ha un’infiammazione al tendine che non gli ha permesso di essere della partita, tenendo conto che si giocava sul sintetico". Bomber Pio Esposito si è presentato con la sciarpa dello Spezia al collo donatagli dai tifosi della Ferrovia: "Ho sempre fatto gol nei derby, manca solo la Sampdoria. Nelle ultime tre partite stava diventando un po’ pesante non arrivare al decimo gol, ma ho dimostrato di essere cresciuto rispetto all’anno scorso, non mi sono demoralizzato, mi sono concentrato sull’obiettivo e il sogno di riportare lo Spezia in A. Dedichiamo ai nostri tifosi la vittoria, ci dispiace non siano potuti venire. Abbiamo dato una risposta da grande squadra dopo le ultime tre partite".

Entusiasta Salvatore Elia: "Felicissimi di essere tornati alla vittoria, peraltro nel derby. Peccato non aver avuto i tifosi accanto a noi, sono sicuro che ci hanno sostenuto da lontano. Venerdì contro il Sassuolo dovremo fare una gara super". Al settimo cielo Rachid Kouda: "Grande gioia, specie per la vittoria nel derby e per il gol dopo quasi un anno. Quando ho visto la rete gonfiarsi mi sono tolto un peso. Abbiamo dato un messaggio forte, tre punti che dedichiamo ai nostri tifosi, li aspettiamo venerdì per il big-match contro il Sassuolo". Amareggiato il tecnico della Carrarese Antonio Calabro: "La forza dello Spezia è un dato di fatto, oggi c’è stato un black-out generale, la responsabilità è solo la mia".

Fabio Bernardini