DICONO DI LUI. "Mi ci rivedo un po’. Ci ha insegnato a sognare»

ASSISI - Alla fine ha vinto il Perugia degli ex grifoni, ma il risultato del quadrangolare è solo un dettaglio. Il primo "Memorial Luciano Gaucci" è un concentrato di emozioni, abbracci, sorrisi, ricordi con, sullo sfondo, il calcio. In tanti hanno aderito alla giornata dedicata all’ex presidente del Perugia, nella festa organizzata ad Assisi dal figlio Riccardo per celebrare anche il successo della sua nuova creatura, l’Assisi che ha vinto il campionato di seconda categoria, e quello della Sir Susa Vim Perugia. E allora ci sono i protagonisti della prima era Gaucci fino a quelli che hanno sperato fino all’ultimo di non sparire nel 2005. Degli allenatori presenti Cosmi e Novellino e poi gli ex calciatori Liverani, Negri, Cucciari, Pagano, Tangorra, Rapajc, Cornacchini, Braglia, Ravanelli, Baiocco, Sedivec, Milanese, Giunti, Zè Maria, Camplone, Di Chiara, Traini, Tardioli, Vinti, Testini, Cottini e Beghetto, ma anche il professor Cerulli, Renzo Luchini e Ilvano Ercoli. Non tutti i calciatori si sono messi in gioco, ma chi è sceso in campo, ha raccolto gli applausi dei circa 1500 in tribuna. In campo è sceso però Riccardo Gaucci che ne è uscito con una botta forte al naso "Cosa provo? Un grandissimo dolore - scherza, emozionato, Riccardo - ma sono contento per la partecipazione di tutti. È per me una gioia immensa, forse più bello di quanto potessi immaginare". Ed è solo l’inizio. "Nel mio percorso, Luciano Gaucci significa tutto - spiega Federico Giunti -. La sua ambizione ha coinciso con un avanzamento sempre più in alto della mia carriera. Ha preso il Perugia in C e chi ha portato in A. Gli incontri che ti cambiano la vita sono come quelli che io ho avuto con Gaucci. Quando ci puniva mandandoci in ritiro, sapeva che poi noi saremmo stati poi in grado di reagire".

Festeggiatissimo Milan Rapajc che ha ricevuto cori dagli spalti. "Quanti bei ricordi - dice l’ex esterno del Grifo -è veramente una bella giornata, Luciano Gaucci è stato un grande presidente che ha fatto grandi cose anche per la città". Parole di stima anche da parte di Fabrizio Ravanelli: "Luciano Gaucci aveva un’ambizione unica, insieme a Ghini e D’Attoma ha fatto vedere il grande calcio a Perugia".

Francesca Mencacci