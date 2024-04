Formisano dà una spinta ai biancorossi. Prove di tridente per trovare la via del gol

Ritrovare la strada del gol, rendersi più pericolosi, creare scompiglio in area avversaria, dare vivacità alla manovra offensiva. Il Perugia, dopo aver trovato un buon equilibrio in fase difensiva, cerca soluzioni in attacco in vista del finale di stagione. E allora in vista della partita con l’Olbia, Formisano cerca di mischiare le carte, anche per poter dare minutaggio a tutta la rosa in vista degli spareggi nel dopo campionato. E nel mischiarle ha anche provato soluzioni alternative, un modulo di gioco più aggressivo, con la difesa che resta a tre ma anche con il tridente d’attacco. Difficile prevedere se sarà adottato con l’Olbia, se possa essere una soluzione da valutare in corsa, certo è che i biancorossi avrebbero più spinta. Partendo dalla difesa, il tecnico ha deciso di dare un turno di stop a Lewis: il difensore non è al meglio della condizione e quindi sarà lasciato a riposo. Al suo posto, al centro della difesa, potrebbe rientrare Angella ma dipenderà dalla botta ricevuta ieri in allenamento. Solo oggi nella rifinitura si conoscerà la disponibilità. In alternativa, insieme a Mezzoni e Vulikic, troverà spazio uno tra Souare e Dell’Orco, pronto al rientro. Anche se l’ideale sarebbe una ripresa in corsa per riprendere minutaggio. Se la soluzione 3-4-3 dovesse trovare conferma, sulla corsia sinistra di centrocampo potrebbe agire Bozzolan, con Paz sulla fascia opposta, in mediana largo alla coppia formata da Torrasi e Iannoni (con Kouan in corsa per un posto), mentre in attacco una soluzione potrebbe essere quella con Ricci e Lisi larghi sulle fasce e uno tra Vazquez e Seghetti al centro. In attacco Sylla potrebbe riposare in avvio. Nel caso in cui dovesse passare ancora il 3-4-1-2, Ricci potrebbe agire alle spalle della coppia Vazquez-Seghetti, con uno tra Lisi e Bozzolan in panchina. C’è ancora un allenamento, l’Olbia è una barca in difficoltà, che però ha ancora qualche chance di raggiungere il porto. Servirà comunque grande attenzione e la vittoria.