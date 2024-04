Giacchetta nera. Domenica arbitra Vingo di Pisa

Sarà Giuseppe Vingo di Pisa l’arbitro della sfida Perugia-Arezzo in programma domenica allo stadio "Curi". Assistenti Santarossa di Pordenone e De Luca di Merano, quarto ufficiale Castelli di Ascoli Piceno. La giacchetta nera toscana non ha precedenti con il Perugia e con l’Arezzo in questa stagione. Vingo in questo campionato ha diretto 22 partite: dodici in Lega Pro, sette in Primavera, due in Coppa Italia Primavera e una tra la Nazionale azzurra Under 19 contro i pari età dell’Olanda.

Non si allunga la lista dei calciatori diffidati, a due gare dalla fine del campionato regolare. Restano a rischio "giallo" Paz, Cancellieri, Torrasi e Iannoni. Il giudice sportivo ha fermato per un turno con multa da 500 euro il collaboratore del Perugia Michele Gatti "per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva determinando un clima di tensione".