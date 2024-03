Grifo a Carrara per spezzare l’incantesimo. Toscani invincibili allo stadio dei Marmi

Spezzare l’incantesimo. Come in casa del Gubbio. Il Perugia si presenta a Carrara con l’obiettivo di frenare la corsa dei toscani che in casa sono una macchina perfetta. I rossoblù di Braglia non perdevano in casa da più di un anno, i biancorossi sono riusciti a portare via tre punti pesanti, anche in ottica piazzamento play off. Il quarto posto è abbastanza "blindato", sono otto i punti di vantaggio dal Gubbio, il secondo è inaccessibile, resta una lotta per il terzo, piazzamento che garantirebbe l’accesso diretto alla fase nazionale negli spareggi. L’ostacolo non è dei più agevoli, i numeri della Carrarese allo stadio dei Marmi, infatti, sono strepitosi: 41 punti fatti in 16 partite (13 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta) con 31 gol segnati e 9 subiti. Solo il Cesena ha fatto meglio in tutta la Lega Pro. Da quando è arrivato Calabro (che ha preso il posto di Dal Canto) sulla panchina apuana questa statistica ha avuto un ulteriore impulso. Il tecnico ha vinto tutte e sei le partite disputate in casa sbaragliando avversari come Cesena, Torres, Gubbio e Juventus Next Gen. In 6 gare interne con Calabro al timone sono state segnate addirittura 17 reti e subite 4. Anche il Perugia, però, ha qualcosa da dire: le tre pesanti sconfitte esterne presentano attenuanti, tra gare ravvicinate, viaggi pesanti e una rosa in emergenza. Oggi il Perugia ha dalla sua una rosa quasi al completo e la forza per poter contrastare i toscani in casa loro. In ballo ci sono due punti da recuperare in cinque partite, con i grifoni che ne disputeranno due al Curi (con l’Olbia penultima in classifica e con l’Arezzo che è in netta ripresa ma soprattutto in casa), mentre le tre in trasferta saranno giovedì a Carrara, poi in casa della Vis Pesaro quartultima in graduatoria e in chiusura in casa del Cesena che avrà sicuramente già stappato lo champagne. Quello di Carrara appare come lo scoglio più grande da superare ma a Pian di Massiano hanno una filosofia, non caricare troppo la sfida, non viverla come una partita da dentro-fuori.