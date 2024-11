Grifo, con l’Arezzo una sfida da brividi. Vincere il derby per aggiustare la classifica

Quindici punti nelle prime quindici gare. Una media di un punto a partita che, storicamente, nel girone B di serie C significa playout. Il derby contro l’Arezzo di domani sera al Curi, fischio di inizio alle 20,30, rappresenta un crocevia per la stagione del Perugia, chiamato a ridare ossigeno ad una classifica che preoccupa. Lo scorso anno 15 punti dopo le prime 15 giornate per la Vis Pesaro che poi ha chiuso ai playout. Stesso bottino di punti per i marchigiani anche due stagioni fa e salvezza diretta, a fine campionato, solo per il distacco dalla penultima. Ancora peggio è andata alla Fermana tre stagioni fa: 15 punti dopo le prime 15 giornate e penultimo posto, a quota 35, a fine stagione.

Insomma, al Grifo non resta che ritrovare quella vittoria che manca ormai dal blitz di Ascoli di un mese fa. Al Curi, per ritrovare i tre punti, bisogna risalire addirittura al 4-0 sulla Lucchese del 6 ottobre. La buona notizia per Zauli è il pieno recupero di Montevago che anche ieri si è allenato in gruppo e guiderà l’attacco biancorosso. A disposizione anche Di Maggio e Plaia che, al pari di Amoran sono tornati agli ordini del tecnico dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Il dubbio principale riguarda Angella. Il capitano vuole esserci a tutti i costi ma ha lavorato a parte anche ieri. In questo senso sarà decisiva la rifinitura di stamattina.

Non ci sarà invece Seghetti che dovrà restare ai box almeno altri 10 giorni. Proprio l’attaccante marchigiano, a segno contro il Pineto, si è aggiudicato, con il 29,73% dei voti, la tappa del Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello. In testa alla classifica generale c’è sempre Angella con 84 punti, seguono Giunti con 74 e Cisco con 52.

Intanto continua la prevendita dei tagliandi per la partita tra Perugia e Arezzo sul circuito Ticketone. Per l’acquisto solo in modalità online è obbligatoria la Grifo card. Biglietteria dello stadio Curi aperta oggi e domani dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Divieto di vendita in Tribuna e Curva Nord per i residenti nella provincia di Arezzo, tranne che per i possessori di Grifo Card, mentre per il settore ospiti è obbligatoria la tessera del tifoso. Chiusura della prevendita oggi alle 19. Designato anche l’arbitro dell’incontro. Sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistito da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Federico Fratello di Latina. Quarto uomo Simone Gavini di Aprilia. Sarà la prima volta per Grasso al Curi e contro il Grifo, mentre il fischietto campano ha diretto l’Arezzo in occasione della sconfitta contro la Torres di un anno fa. A fare il tifo da lassù per i Grifoni ci sarà sicuramente Aldo Marcugini, storico sostenitore biancorosso, che ieri ha ricevuto l’ultimo saluto dai tanti amici e tifosi che hanno gremito la Chiesa di Ponte d’Oddi.