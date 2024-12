Grifo, la delusione di Zauli: "Punto che non ci soddisfa"

Pensava, con la vittoria in campionato con l’Arezzo, di aver trovato la chiave giuste per far ripartire il perugia. E invece, Lamberto Zauli si ritrova con la sua squadra che invece di avanzare fa un passo indietro. Il tecnico prova a trovare qualche appiglio per non perdere la fiducia in vista di un tris di sfide, prima della sosta natalizia, che dovranno mettere in sicurezza la classifica dei biancorossi. "È un punto che non ci soddisfa ma che ci dà un pizzico continuità – spiega l’allenatore ai microfoni di Umbria Tv – . Le partite per noi sono veramente tutte difficili. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla, poi abbiamo commesso un errore importante sull’1-1. Siamo riusciti a tornare in vantaggio e poi abbiamo provato a gestire e insieme fare il terzo gol. Sono partite molto equilibrate che spesso vengono decise dagli episodi. Per me è stata una buona partita ma dobbiamo migliorare sul piano del palleggio, la paura di non portare a casa il risultato ci fa abbassare un po’. Ci siamo abbassati, l’episodio del rigore ha dato coraggio al Sestri e nell’ultimo quarto d’ora loro cercavano verticali sugli attaccanti strutturati, la partita si è sporcata molto, abbiamo provato a palleggiare, un paio di volte siamo usciti ma c’è stato poco giropalla, era impossibile prenderli più alti e la battaglia si è trasferita vicino alla nostra area.Ora proveremo a vincere ancora in casa".

Chissà cosa penserà veramente Zauli: l’allenatore si aspettava di dover andare incontro a tutte queste difficoltà?

"Quando un allenatore subentra è perchè ci sono problemi. Un po’ stiamo provando a dare un’identità, qualche singolo deve crescere ma c’è un buono spirito, la squadra lotta su ogni pallone. Poi dentro le partite stiamo commettendo errori, alcuni hanno personalità, altri stanno facendo esperienza giocando, la richiesta è di avere più personalità specie quando l’avversario ti mette un po’ sotto pressione. Concediamo un po’ troppo palleggio, sono contento che abbiamo fatto due gol, poi ne abbiamo presi due e questa è la nota dolente. Peccato non sia arrivata la vittoria, avrebbe fatto la grande differenza nell’ambiente e avrebbe dato autostima ai ragazzi".

Dopo la sosta natalizia ci sarà il mercato: Meluso ha parlato anche che la rosa andrà sfoltita: questo può condizionare le prestazioni della squadra?

"Il direttore ha usato la parola “sfoltire” ma riferendosi a chi sta giocando poco – continua Zauli – . Inoltre speriamo di riavere giocatori importanti al rientro dagli infortuni, poi sarà la società a scegliere le operazioni in entrata e in uscita. Come per noi, il mercato in arrivo vale anche per le altre squadre".